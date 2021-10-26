Власти Хакасии при формировании бюджета на 2022 год сохранят дефицит в 10% расходов

ТАСС, 26 октября. Власти Республики Хакасия разработали проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023-2024 годы, предполагающий в следующем году дефицит в 2,87 млрд рублей, сообщил на заседании правительства региона и. о. министра финансов республики Игорь Тугужеков. Это составляет 10% от собственных доходов и позволит соблюсти нормы Бюджетного кодекса РФ, после того как бюджет текущего года был признан судом недействительным.

"Доходы бюджета планируются в объеме 33,22 млрд рублей, расходы - 36,09 млрд рублей, дефицит - 2,87 млрд рублей или 10% от налоговых и неналоговых доходов бюджета (доходы бюджета без учета безвозмездных поступлений - прим. ТАСС)", - сообщил Тугужеков, подчеркнув, что размер дефицита на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов полностью соответствует требованиям Бюджетного кодекса РФ. Бюджет был рассмотрен на заседании республиканского правительства, после этого он будет внесен в Верховный совет республики для утверждения депутатами.

По словам Тугужекова, 90% собственных доходов бюджета приходится на поступления от налогов на прибыль и имущество организаций, налога на доходы физических лиц и акцизы. Бюджет можно охарактеризовать как социальный, 68% расходов в нем закреплено за социальной сферой. Предполагается, в частности, выделить на образование 10,68 млрд рублей, здравоохранение - 3,77 млрд рублей, медицинское страхование неработающего населения - 4,22 млрд рублей, социальное обеспечение - 1,11 млрд рублей. На развитие различных отраслей экономики и сферы ЖКХ будет направлено 16% расходов или 5,91 млрд рублей.

В 2023 году доходы бюджета, согласно проекту, составят 32,06 млрд рублей, расходы - 35,08 млрд рублей, дефицит - 3,01 млрд рублей. В 2024 году доходы составят почти 34 млрд рублей, расходы - 36,1 млрд рублей, дефицит - чуть менее 2,11 млрд рублей.

О бюджете 2021 года

Верховный совет Хакасии принял бюджет на текущий год в декабре 2020 года. Его доходы планировались в размере 37,97 млрд рублей, расходы - 42,55 млрд рублей. Дефицит составлял 19% от налоговых и неналоговых доходов бюджета республики, хотя, согласно Бюджетному кодексу РФ, дефицит не должен превышать 15%.

На это обратила внимание прокуратура Хакасии, обратившись в начале 2021 года в суд с иском о признании бюджета недействительным. Суд согласился с доводами прокуратуры, в июле документ был признан недействительным, и 4 августа Верховный совет Хакасии принял новый, практически бездефицитный бюджет на 2021 год с доходами в сумме 43,7 млрд рублей, расходами - 43,8 млрд рублей.