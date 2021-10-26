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Путин 26 октября встретится с Грефом

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков отметил, что вопросы развития Сбербанка чрезвычайно важны

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин во вторник проведет встречу с главой Сбербанка Германом Грефом, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Он отметил, что президент во вторник работает в Кремле, у него проходят внутренние совещания, встречи. "Сегодня он примет председателя правления Сбербанка Германа Грефа, - сказал представитель Кремля. - [Они] постоянные собеседники".

Как отметил Песков, "вопросы развития Сбербанка чрезвычайно важны". "Это системообразующее финансовое учреждение, крупнейший банк нашей страны", - указал он.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияПесков, Дмитрий СергеевичГреф, Герман Оскарович
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