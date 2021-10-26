МИНСК, 26 октября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что не против продажи белорусской электроэнергии Литве и Украине, несмотря на их позицию по отношению к Минску.

"Будем помогать. Было бы подло иметь свободные мощности, полностью не потреблять и не помочь страдающему соседу. Это не по-славянски и не по-христиански", - сказал белорусский лидер, чьи слова приводит агентство БелТА, общаясь во вторник с представителями трудового коллектива Лидской центральной районной больницы (Гродненская область). Вместе с тем глава государства отметил, что с учетом позиции стран по отношению к Белоруссии можно было бы закрыться и не поставлять, например, Литве электроэнергию. "Но людей жалко", - сказал он.