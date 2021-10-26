В Приангарье за пять лет ввели в оборот треть залежных земель, пригодных для использования

ИРКУТСК, 26 октября. /ТАСС/. Аграрии Иркутской области за последние пять лет ввели в оборот 120 тыс. га залежных земель или треть от площади пашни, которая не используется, но остается пригодной. Об этом во вторник сообщил журналистам министр сельского хозяйства региона Илья Сумароков.

"За последние пять лет введено в оборот более 120 тыс. га залежных земель. В области [еще] порядка 650 тыс. га земель, которые не используются более пяти лет. Из них 300-350 тыс. га пригодны для ввода в оборот. Еще как минимум 200 тыс. га мы должны ввести в оборот в перспективе", - сказал Сумароков.

За счет ввода залежных земель аграрии наращивают посевные площади под рапс, а также осваивают на них выращивание новых культур, например льна. Кроме того, эти земли планируется использоваться для того, чтобы наращивать производство продовольственного зерна и ликвидировать его дефицит, который в Иркутской области составляет порядка 200-250 тыс. тонн в год.

Министр также рассказал, что в ходе уборочной кампании 2021 года аграрии уже собрали 880 тыс. тонн зерна в бункерном весе, то есть без учета обработки, очистки и просушки. Уборка продолжается. После обработки зерна и с учетом того объема, который еще не собран, Минсельхоз рассчитывает получить рекордный урожай. Последний раз рекорд по зерну был в 2017 году, когда собрали 869 тыс. тонн в амбарном весе (фактический вес после обработки).