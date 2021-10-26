Греф заявил, что прибыль Сбербанка в 2021 году может превысить 1 трлн рублей

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2021 года может превысить 1 трлн рублей, сообщил глава кредитной организации Герман Греф на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

"В этом году, наверное, мы превысим [показатели чистой прибыли] триллион рублей до конца года", - сказал он.

Греф отметил, что текущий год стал успешным для российских банков. "Во-первых, восстановление экономики на фоне прошлого пандемийного года, мы видим оживление промышленности, оживление спроса на кредитные ресурсы. Наши изначальные предположения по росту кредитования были значительно менее оптимистичными. То, что мы видим сейчас, у нас уже складывается порядка 3-процентный рост кредитования юрлиц. При этом малый и средний бизнес - плюс 28%. То есть идет очень быстрое восстановление после пандемии. И кредитование частных лиц - тоже темпы очень хорошие", - сказал он.

Глава Сбербанка напомнил, что в этом году, по оценкам аналитиков кредитной организации, экономический рост будет в районе 4,5%, "и в целом ожидания по следующему году достаточно неплохие".