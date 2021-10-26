Объем сельскохозпродукции в КБР достиг 37 млрд рублей за девять месяцев

НАЛЬЧИК, 26 октября. /ТАСС/. Объем продукции агропромышленного комплекса Кабардино-Балкарии (КБР) достиг за девять месяцев 2021 года 37,1 млрд рублей, показав незначительный рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, следует из сообщения Северо-Кавказстата, опубликованного во вторник.

"Объем продукции сельского хозяйства всех сельхозпроизводителей КБР составил 37,1 млрд рублей, или 101,4% в сопоставимой оценке к уровню января-сентября 2020 года. Cельскохозяйственными организациями произведено продукции на 9,4 млрд рублей, что на 14,6% меньше, чем в январе-сентябре 2020 года", - говорится в сообщении.

На начало октября в регионе завершена уборка зерновых, продолжается уборка кукурузы, зерна, картофеля, подсолнечника и овощей. В хозяйствах всех категорий валовой сбор зерновых культур (без кукурузы) в весе после доработки составил 270,4 тыс. тонн, что на 23,1% больше, чем на соответствующую дату предыдущего года, уточнили в ведомстве. Зерна кукурузы к началу октября удалось намолотить 520,8 тыс. тонн, это на 15,7% больше, чем за аналогичную дату прошлого года. Семян подсолнечника намолочено 16,7 тыс. тонн (92,6%), накопали 110 тыс. тонн картофеля (меньше, чем годом ранее), овощей собрали 214,3 тыс. тонн (77,7% от показателей прошлого года).

По состоянию на 1 октября в хозяйствах КБР содержалось 270,8 тыс. голов крупного рогатого скота, 3,6 тыс. голов свиней, 409,7 тыс. овец и коз, 3,7 млн голов птицы. "В январе-сентябре 2021 года в хозяйствах всех категорий, по расчетам, произведено скота и птицы на убой (в живом весе) 70,7 тыс. тонн (на 6,2% меньше, чем в январе-сентябре 2020 года), надоено 381,3 тыс. тонн молока (на 2,8% больше), получено 155,6 млн штук яиц (на 2% меньше)", - уточнили в органе статистики.