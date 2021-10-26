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Путин назвал ключевым перевод систем Сбербанка на ПО собственного производства

Глава банка Герман Греф рассказал, что "Сбер" в части технологической трансформации "движется в рамках всех своих планов"

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал ключевым перевод систем Сбербанка на программное обеспечение (ПО) собственного производства.

Глава банка Герман Греф на встрече с президентом рассказал, что "Сбер" в части технологической трансформации "движется в рамках всех своих планов".

"Скорее всего, до конца следующего года мы, как планировали, примерно 80% всех наших систем переведем на нашу новую платформу, которая полностью уже написана нами, и мы не будем зависеть от импортного программного продукта. Будем зависеть еще от оборудования, конечно, но программный продукт [будет свой]", - рассказал Греф.

"Это ключевая вещь на самом деле", - одобрил такую работу Путин.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссияГреф, Герман Оскарович
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