Путин назвал ключевым перевод систем Сбербанка на ПО собственного производства

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин назвал ключевым перевод систем Сбербанка на программное обеспечение (ПО) собственного производства.

Глава банка Герман Греф на встрече с президентом рассказал, что "Сбер" в части технологической трансформации "движется в рамках всех своих планов".

"Скорее всего, до конца следующего года мы, как планировали, примерно 80% всех наших систем переведем на нашу новую платформу, которая полностью уже написана нами, и мы не будем зависеть от импортного программного продукта. Будем зависеть еще от оборудования, конечно, но программный продукт [будет свой]", - рассказал Греф.

"Это ключевая вещь на самом деле", - одобрил такую работу Путин.