Поставщики продуктов нарастили производство для обеспечения магазинов в нерабочие дни

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Поставщики продуктов переходят на круглосуточный режим, а также вводят дополнительные смены сотрудников и увеличивают объемы выпуска продукции во избежание дефицита в период нерабочих дней. Об этом сообщили в Ассоциации поставщиков и производителей продовольственных товаров "Руспродсоюз", объединяющей более 400 российских предприятий.

"Поставщики продуктов питания разных категорий продовольственных товаров вывели дополнительные смены сотрудников и увеличили объемы выпуска продукции, а также призывают торговых операторов к аналогичной ответственности. Меры, предпринятые производителями, призваны обеспечить бесперебойную поставку продуктов питания в магазины в ходе нерабочей недели с 30 октября по 7 ноября 2021 года", - отмечается в сообщении.

Как пояснил глава Руспродсоюза Дмитрий Востриков, ассоциация не прогнозирует задержек с поставками товаров и дефицита товаров на полке (даже временного). "Мы призываем торговые сети и маркетплейсы в эти дни также обеспечить быструю и ритмичную приемку от поставщиков товаров первой необходимости, с четким оформлением заказов, документов по приемке, во избежание спорных ситуаций, задержек и штрафных санкций", - добавил он.

20 октября президент России Владимир Путин установил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября включительно в связи с распространением коронавируса. При этом в ряде регионов приняли решение объявить их раньше.