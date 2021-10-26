Проект бюджета Подмосковья на 2022 год и период 2023-2024 годы внесен в Мособлдуму

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Проект бюджета Московской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 гг. внесен в Московскую городскую думу. Одной из целей бюджетной политики региона на ближайшие годы является сохранение высоких социальных стандартов, сообщили ТАСС в пресс-службе Министерства экономики и финансов Подмосковья.

"Проект бюджета Подмосковья на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов внесен губернатором Московской области Андреем Воробьевым в Московскую областную думу. Основные цели бюджетной политики на ближайшие три года - сохранить высокий социальный стандарт и необходимую долю бюджета развития", - говорится в сообщении.

Доходы бюджета планируются в объеме 763,1 млрд рублей в 2022 году, 840,5 млрд рублей в 2023 году, 898,3 млрд рублей в 2024 году. Общий объем налоговых и неналоговых доходов на следующий год составит 690 млрд рублей с ростом к плану 2021 года на 17,9%. В 2023 году этот показатель может вырасти до 765,7 млрд рублей, в 2024 году - 846,5 млрд рублей.

Отмечается, что расходы бюджета в 2022 году составят 807,4 млрд рублей, в 2023 году - 867,7 млрд рублей, в 2024 году - 913,8 млрд рублей. "Данные показатели сформированы в рамках 19 государственных программ региона и ориентированы на достижение целей и задач национальных проектов", - отметили в пресс-службе.

В министерстве сказали, что наиболее значимые социальные расходы предусмотрены в рамках региональных программ "Образование Подмосковья", "Здравоохранение Подмосковья", "Социальная защита населения Московской области" и "Строительство объектов социальной инфраструктуры".

Согласно проекту, уровень дефицита бюджета Подмосковья составит в 2022 году 6,4% к общей сумме доходов без учета безвозмездных поступлений, 3,6% - в 2023 году, 1,8% - в 2024 году.