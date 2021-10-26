В Москве спрос на непродовольственные товары вырос на 3% перед нерабочими днями

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Оборот в непродовольственной рознице 23-24 октября вырос в Москве на 3% по сравнению с предыдущим уик-ендом, составив 9,6 млрд рублей. Об этом сообщили во вторник в пресс-службе столичного комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений.

"В Москве в последние выходные перед нерабочим периодом с 28 октября по 7 ноября вырос спрос на продовольственные и непродовольственные товары. По оперативным данным контрольно-кассовой техники (ККТ), в непродовольственной рознице обороты 23-24 октября выросли на 3% в сравнении с предыдущим уик-ендом и составили 9,6 млрд рублей", - сказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он добавил, что значительное увеличение торгового оборота показали в минувшие выходные магазины одежды, которые должны быть с 28 октября по 7 ноября закрыты в связи с новыми ограничениями. Если в предыдущие выходные, 16-17 октября, их среднесуточный оборот составлял 1,36 млрд рублей, то 23-24 октября он возрос на 14% - до 1,56 млрд рублей.

По данным Аналитического центра Москвы, магазины, реализующие косметику, нарастили обороты на 13%: если 16-17 октября среднесуточная выручка составляла 297,7 млн рублей, то в последние выходные перед введением ограничительных мер она увеличилась до 337,5 млн рублей. Не столкнулись с ростом спроса аптеки - они останутся открытыми во время действия ограничительных мер.

"Несмотря на то, что продовольственные магазины продолжат работу в период нерабочих дней, их среднесуточная выручка за выходные 23-24 октября выросла на 20% и достигла 2,9 млрд рублей. Наиболее значительный рост оборотов показали специализированные продуктовые магазины, а выручка супермаркетов и универсамов осталась достаточно стабильной: москвичи хоть и запасаются продуктами, но в отличие от прошлогодней ситуации, не опасаются дефицита повседневных товаров", - отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов.