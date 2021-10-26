В Волгоградской области сформировали бездефицитный бюджет на 2022 год

ВОЛГОГРАД, 26 октября. /ТАСС/. Проект бюджета Волгоградской области на 2022-2024 годы прошел публичные слушания. На 2022 год он сформирован без дефицита, 60% средств направят на социально значимые статьи расходов, сообщили во вторник в пресс-службе региональной администрации.

"Проект главного финансового документа региона на 2022-2024 годы сегодня представлен общественности. Проект бюджета на 2022 год сформирован без дефицита: доходы и расходы запланированы в сумме 138,7 млрд рублей. В приоритете - социально значимые статьи расходов: на эти цели направят свыше 60% средств", - говорится в сообщении.

На меры соцподдержки направят более 22 млрд рублей, на жилищную политику предусмотрено 2,4 млрд рублей, на реализацию региональных и национальных проектов заложено 28,6 млрд рублей. Средства предусмотрены на увеличение с 1 января 2022 года МРОТ, льготное обеспечение граждан лекарствами, переселение из аварийного жилья, представление жилья сиротам, ветеранам, инвалидам и молодым семьям. Бюджетные средства направят на развитие образования, экологию, благоустройство, дорожно-транспортную отрасль. 14,1 млрд рублей в ближайшие три года планируется направить на создание объектов коммунальной, транспортной и инженерной инфраструктуры под будущие инвестпроекты.

В трехлетний план развития региона также вошли строительство трех детсадов и шести школ, завершение строительства двух инфекционных блоков в городах Камышин и Михайловка, онкологического отделения в Урюпинске и радиологического корпуса в Волгограде, ремонт ЦУМа, драмтеатра и планетария. Дополнительно 856,8 млн рублей получат города и районы региона.

После общественного обсуждения законопроект о бюджете поступит на рассмотрение депутатов Волгоградской областной думы.