Опрос: банки в ближайшее время подключат карты "Мир" к сервису Google Pay

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российские банки в ближайшее время начнут подключать карту "Мир" к сервису Google Pay. Об этом свидетельствуют данные банков, опрошенных ТАСС.

Ранее в СМИ сообщалось, платежная система "Мир" (оператором которой является НСПК) с 26 октября предоставит банкам-эмитентам возможность подключить карты "Мир" к платежной системе Google Pay. После этого банки смогут начать тестирование технического решения.

Сроки подключения сервиса банками

ВТБ намерен одним из первых предоставить клиентам сервис Google Pay на картах национальной платежной системы "Мир". "В осеннем техническом релизе платежной системы "Мир" у банков появится возможность начать работу над интеграцией сервиса на своей стороне. ВТБ планирует предоставить этот сервис клиентам одним из первых", - сообщили ТАСС в пресс-службе банка.

В ближайшее время подключить этот сервис также планирует Промсвязьбанк (ПСБ). "Мы планируем в ближайшее время подключить сервис Google Pay на картах национальной платежной системы "Мир", - передала пресс-служба ПСБ слова руководителя центра развития цифровых сервисов и клиентских сегментов банка Александра Азнавура.

До конца 2021 года Московский кредитный банк (МКБ) намерен подключить карты "Мир" к сервису Google Pay. "Сейчас ведутся работы по отладке технологии", - сообщил начальник управления развития дистанционного обслуживания МКБ Владислав Ермаков.

В первом квартале 2022 года намерен подключить сервис МТС-банк. "Банк провел оценку возможности токенизации карт "Мир" в Google Pay и в ближайшее время приступит к реализации функционала", - сообщили в кредитной организации.

"Уралсиб" планирует "несколько позже внедрить данную возможность", сообщил руководитель департамента цифровых сервисов и каналов банка Дмитрий Наранович, отвечая на вопрос, возможно ли подключение 26 октября сервиса Google Pay для держателей карты "Мир".

Росбанк, по данным его пресс-службы, о подключении карт "Мир" к Google Pay сообщит дополнительно.

Эффект от подключения сервиса

По прогнозам ВТБ, возможность оплаты покупок картой "Мир" через Google Pay увеличит долю оплат с помощью Pay-сервисов, а также спрос на цифровые карты "Мир", отметили в банке.

При этом Александр Азнавур считает, что сервис даст новый импульс развитию бесконтактных операций и повысит популярность национальной платежной системы. "Платежные системы активно поддерживают эти сервисы, банки продолжат внедрение моментальной цифровой эмиссии. Поэтому в ближайшие несколько лет этот рынок будет расти высокими темпами", - добавил он.

В МКБ ожидают увеличения числа транзакций на смартфонах с операционной системой Android. Роста количества операций ожидают также в банке "Уралсиб", в МТС-банке - увеличения покупок "в наземном и интернет-эквайринге".