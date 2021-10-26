"Росгеология" обсудила с саудовской ARGAS проекты по поиску твердых полезных ископаемых

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Глава "Росгеологии" Сергей Горьков обсудил с генеральным директором Арабской геофизической и сервисной компании (ARGAS) Моатом Аль Рави проекты по сотрудничеству компаний в области поиска твердых полезных ископаемых (ТПИ) для развития программы диверсификации экономики Саудовской Аравии. Об этом говорится в сообщении российского холдинга.

Встреча состоялась в рамках рабочего визита вице-премьера РФ Александра Новака в Саудовскую Аравию 25 октября.

"В ходе встречи стороны обсудили двусторонние проекты по сотрудничеству в сферах поиска твердых полезных ископаемых в целях развития программы диверсификации экономики стратегии Saudi Vision 2030", - отмечается в сообщении.

Кроме того, компании обсудили проекты по совместной реализации сейсморазведочных работ в транзитной зоне и в глубоководной части шельфа Саудовской Аравии, а также возможность участия "Росгеологии" в проведении дополнительного изучения геоподосновы для строительства АЭС на территории королевства.

Между дочерней компанией "Росгеологии" - "Зарубежгеологией" - и ARGAS было подписано соглашение о взаимном командировании сотрудников в целях имплементации достигнутых договоренностей.