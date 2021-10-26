Руководство правящей партии Молдавии высказалось за внешний аудит в компании "Молдовагаз"

КИШИНЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Вице-председатель правящей Партии действия и солидарности, депутат парламента Молдавии Раду Мариан подверг критике работу российско-молдавской компании "Молдовагаз" и высказался за проведение внешнего аудита на газораспределительном предприятии.

Комментируя переговоры Кишинева с "Газпромом", на которых обсуждается вопрос о долге Молдавии за поставленный газ, Мариан выразил непонимание, как могла образоваться такая задолженность. "Внезапно взывают к какому-то долгу, непонятно как сформированному. Необходимо провести внешний аудит в "Молдовагаз". Нас просят оплатить долг, который накапливался с 1994 года", - сказал депутат во вторник в интервью телеканалу "Журнал".

"К работе [председателя правления "Молдовагаз"] Вадима Чебана и предыдущего руководства есть законные вопросы. Я уверен, что власти также дадут этому оценку. Я не хочу сейчас высказываться, пусть это сделает правительство", - сказал Мариан.

"Молдовагаз" - совместное молдавско-российское акционерное общество, 50% акций в нем принадлежит "Газпрому", 35% - правительству Молдавии, 13% - администрации непризнанного Приднестровья. Ранее Тирасполь передал свои акции в управление российскому газовому холдингу.

Переговоры по газу

"Газпром" просит Молдавию погасить долг в размере $709 млн. Кишиневу предлагают варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25%-ную скидку на газ при подписании долгосрочного контракта, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. В настоящее время Кишинев добивается снижения стоимости газа до $200-300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем 148 долларов. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года. В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.

Ежегодные потребности Молдавии в природном газе оцениваются примерно в 1,3 млрд куб. м (с приднестровским регионом - около 2,9 млрд куб. м). Их республика закупает у "Газпрома" и транспортирует через территорию Украины.