МИД РФ: судостроительная отрасль может столкнуться с испытаниями на фоне санкционных угроз

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российские судостроительные компании столкнутся с проблемами на фоне санкционных угроз и политического недоброжелательства. Об этом заявил во вторник замглавы МИД РФ Александр Панкин на круглом столе в Совете Федерации.

"В условиях жесточайшей конкуренции и подпитывания политическим недоброжелательством судостроительной отрасли РФ и гражданскому судостроению придется выдерживать очень серьезные испытания, нужно готовится к ним", - предупредил замминистра.

Панкин обратил внимание на то, что сегодня государственная программа предусматривает серьезное наращивание перевозок по Северному морскому пути и на Дальний Восток. "Это будет требовать ввода новых мощностей в условиях постоянных санкционных угроз, которые носят как отраслевой, так и точечный характер против отдельных конструкторских бюро, участвующих в гражданских и негражданских разработках и производствах", - отметил он.

Дипломат также указал на необходимость планировать ходы на дальнюю перспективу в плане производства, систематического обновления и модернизации отечественного флота для выхода в открытое море и международной деятельности.