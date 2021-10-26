Компания ZTE в 2021 году планирует поставить более 100 млн единиц мобильных устройств

ШАНХАЙ, 26 октября. /ТАСС/. Один из крупнейших китайских производителей телекоммуникационного оборудования компания ZTE в 2021 году планирует поставить на рынок более 100 млн единиц мобильных устройств. Об этом сообщает во вторник шанхайский информационный ресурс "Ицай глобал" со ссылкой на заявление главы подразделения мобильных устройств компании Ни Фэя.

В половине этих устройств, уточнил он, будут использованы чипы собственной разработки ZTE. Речь идет о мобильных устройствах для персональной связи, дома, интернета в транспортных средствах и промышленного мониторинга. В компании подтвердили намерение расширять области применения собственных чипов и увеличивать инвестиции в инновации и разработки.

В планах ZTE, сообщил Ни Фэй, также значительное расширение присутствия на зарубежных рынках. Ежегодный рост объемов продаж на мировых рынках должен составлять до 50%, а внутри страны - до 200%. Особое внимание будет уделяться АТР, Европе, Ближнему Востоку, Африке и Латинской Америке. Компания, подтвердил он, намерена в ближайшие 2-3 года войти в топ-500 крупнейших в мире.

Накануне ZTE опубликовала отчетный финансовый доклад, согласно которому чистая прибыль компании за три квартала текущего года составила 5,85 млрд юаней (около $915,4 млн), что на 115,8% превысило показатель за аналогичный период 2020 года. Выручка за январь-сентябрь при этом выросла на 13,1% в годовом выражении и составила 83,83 млрд юаней (около $13,1 млрд).

В 2020 году компании удалось добиться роста операционной выручки как на внутреннем, так и на внешнем рынках, что связано с активным продвижением связи стандарта связи 5G в Китае, а также стабильной работой на международных рынках. Выручка ZTE в прошлом году выросла на 11,73% в годовом выражении, до 101,38 млрд юаней (около $15,8 млрд), а прибыль при этом упала на 15,18% и составила 4,37 млрд юаней (порядка $683,8 млн).