Рейсы авиакомпании "Аврора" по новым маршрутам вышли на 100% загрузки

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Загрузка рейсов единой дальневосточной авиакомпании "Аврора" по новым маршрутам, в числе которых Советская Гавань - Владивосток, Южно-Сахалинск - Комсомольск-на-Амуре, достигла 100%. Об этом сообщил журналистам министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.

"Те маршруты, которые никогда не существовали, моментально вышли на стопроцентную загрузку: Совгавань - Владивосток, Южно-Сахалинск - Комсомольск-на-Амуре. <...> Самолеты летают загруженные на 100%, что вселяет в нас уверенность в том, что эти маршруты востребованные", - сказал он после заседания совета ДФО.

Первый рейс единой дальневосточной авиакомпании по субсидируемым направлениям был запущен 26 июля 2021 года. Как сообщала пресс-служба аппарата полпреда президента в ДФО, а/к "Аврора" перевезла с тех пор по 30 сентября 28,5 тыс. пассажиров. Самыми востребованными стали маршруты из Южно-Сахалинска в Красноярск и Советскую Гавань, из Владивостока в Улан-Удэ и Читу, из Хабаровска в Якутск.

Единая дальневосточная авиакомпания создана в 2021 году по поручению президента Владимира Путина на базе АО "Авиакомпания "Аврора" с интеграцией региональных перевозчиков - "ЧукотАвиа", "Хабаровские авиалинии", "Авиакомпания Якутия", "Полярные авиалинии", "Камчатское авиапредприятие", принадлежащих субъектам округа. Парк "Авроры" насчитывает девять среднемагистральных самолетов Airbus А319, восемь DHC-8 и три внутрирегиональных DHC-6.