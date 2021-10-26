Норвежский политик в письме ЕК раскритиковал предложенный мораторий на добычу в Арктике

ХЕЛЬСИНКИ, 26 октября. /ТАСС/. Депутат норвежского парламента от оппозиционной партии "Хёйре" Борд Людвиг Торхейм подготовил письмо на имя главы Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, где критикует предложение ЕК ввести общемировой мораторий на добычу в Арктике. Об этом сообщило во вторник Норвежское телеграфное бюро.

"У нас происходит крупный энергетический кризис. Если бы мы остановили добычу газа в Баренцевом море, это бы еще больше ухудшило ситуацию для европейцев", - сказал он.

"Из [норвежского] Хаммерфеста отправляется много судов, перевозящих сжиженный природный газ. Каждый такой груз обеспечивает более 55 тыс. европейских домохозяйств энергией для отопления дома и приготовления еды на протяжении года. <...> Потеря природного газа из норвежской части Арктики, как предлагается в документе ЕС, осложнит уже и так острую ситуацию для многих европейцев", - говорится в письме, текст которого приводит НТБ.

Ранее в октябре Еврокомиссия (ЕК) предложила ввести общемировой мораторий на добычу углеводородного топлива в Арктике, но поддержала добычу минеральных ресурсов странами ЕС при соблюдении "высоких экологических стандартов".

Цена на газ на спотовых площадках в Европе с середины сентября стабильно остается выше отметки в €1 тыс. за 1 тыс. куб. метров, что само по себе беспрецедентно для ЕС. При этом в пиковые моменты уровень цен приближался к €2 тыс. По оценкам Еврокомиссии, годовые расходы европейских граждан на энергию в отдельных странах уже выросли на €500-600, что превышает возможности целых групп населения по их оплате.