Первая тонна ямальской форели поступит в продажу в декабре 2021 года

ТАСС, 26 октября. Первая тонна радужной форели, выращенная на предприятии Собского рыбоводного завода в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО) - единственного предприятия в Арктике по воспроизводству ценных и исчезающих сиговых рыб - поступит в продажу в декабре этого года. Об этом сообщили в пресс-службе региона во вторник.

"Собский рыбоводный завод, специализирующийся на искусственном воспроизводстве ценных видов рыб, вновь производит товарную продукцию. Первая в этом году партия радужной форели, выращенная на предприятии, объемом не менее одной тонны поступит в торговые точки поселка Харп и городов Лабытнанги, Салехарда уже в декабре этого года", - говорится в сообщении.

На сегодняшний день вес мальков составляет порядка 200 г, к середине декабря форель должна набрать товарную массу 400-500 г, уточнили в пресс-службе.

Собский рыбоводный завод был введен в эксплуатацию на реке Собь в ЯНАО весной 2017 года. Первый экспериментальный выпуск мальков прошел летом 2016 года.

На сегодняшний день в бассейнах плавает 9 тыс. особей семейства лососевых, но производство планируется нарастить.