РЭО определил более 30 профессий отрасли обращения с ТКО для разработки профстандартов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) представил перечень из более 30 ключевых профессий отрасли, для которых необходимо разработать профессиональные стандарты, сообщает во вторник пресс-служба РЭО.

"Сформирован перечень из более чем 30 профессий в сфере раздельного сбора, сортировки, транспортировки, утилизации, обезвреживания, захоронения отходов, а также экологии и технологий в сфере производства и обращения с отходами, цифровизации отрасли. Профессии охватывают как технический, так и руководящий персонал. Среди них, например, заготовитель вторичных материальных ресурсов, диспетчер в сфере обращения с отходами, производственный аналитик, техник-лаборант полигона и другие", - говорится в сообщении.

Перечень наименований профстандартов будет передан в Минтруд для дальнейшей их разработки и согласования. Утвержденные профстандарты отрасли лягут в основу программ высшего профессионального образования и программ повышения квалификации сотрудников отрасли. Таким образом, будет формироваться кадровый резерв.

"Мы часто говорим об обозначенных президентом России целях к 2030 году. И чтобы их достичь, помимо инвестиций, нужны высококвалифицированные кадры. Скажу честно, сейчас с этим проблемы. Именно поэтому одним из ключевых направлений нашей деятельности стала работа над кадровым потенциалом. Но мы планируем работать не только над подготовкой новых кадров, но и повышать квалификацию тех, кто уже в отрасли. Важнейший шаг в рамках этой работы - разработка профстандартов. Именно они помогут получить действительно квалифицированных, а не случайных сотрудников в отрасли", - приводит пресс-служба слова генерального директора РЭО Дениса Буцаева.

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только в рамках нацпроекта "Экология" планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. Новые национальные цели ставят высокую планку по созданию системы обращения с отходами к 2030 году. Планируется отправлять на сортировку 100% бытовых отходов, только 50% будут отправляться на захоронение.