ОНФ будет мониторить цены на газовые плиты и котлы в офлайн-магазинах до конца года

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Общероссийский народный фронт (ОНФ) до конца года будет проводить мониторинг цен на газовые плиты и котлы в офлайн-магазинах по всей России, сообщили в пресс-службе ОНФ во вторник.

"До конца 2021 года Народный фронт будет два раза в месяц проводить мониторинг с целью фиксации динамики цен на бытовое газоиспользующее оборудование для категорий граждан, по любым причинам не приобретающих бытовую технику на торговых интернет-площадках", - отмечается в сообщении.

Проверка началась в середине октября и охватила уже 269 торговых точек в 72 субъектах России. Самый бюджетный вариант газовой плиты был найден в Екатеринбурге и стоил 6 368 руб., а самый бюджетный вариант котла - 5 500 руб. в Кирове. В среднем нижняя граница цены в рассмотренных магазинах составила 13 тыс. руб. за плиты и 25,6 тыс. руб. за котлы. "В среднем по стране самый бюджетный вариант приобретения в свое домовладение газовой плиты для приготовления пищи и котла для отопления на офлайн торговых площадках обошелся бы в 38,5 тыс. руб.", - уточняется в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что президент РФ поручил правительству до 2023 года обеспечить подведение газа к тем домовладениям, которые расположены в газифицированных населенных пунктах, но при этом еще не подключены к газораспределительной сети. В России более трех миллионов таких домовладений. "Учитывая сжатый срок выполнения работы по подключению такого количества домовладений к газу и прогнозируя возможность ажиотажного роста спроса на газовые плиты и котлы, месяц назад глава государства поставил правительству задачу мониторинга цен на бытовое газоиспользующее оборудование. Цель проверки - оценка динамики ассортимента и ценового коридора на бытовое газоиспользующее оборудование именно на офлайн торговых площадках", - уточнили в пресс-службе.

Также ОНФ работает по обращениям, поступившим на прямую линию по социальной газификации, которая была открыта совместно с Минэнерго и Минцифры в середине октября. "Позвонив по номеру 8 (800) 200-34-11, граждане могут получить актуальную информацию о том, как подать заявку на социальную газификацию, входит ли населенный пункт в программу, какая часть работ по подключению является бесплатной", - напомнили в пресс-службе.

По словам заместителя руководителя исполкома ОНФ Сергея Горбунова, чаще всего граждане обращаются на горячую линию за консультацией по новому порядку подключения газа, узнают, как подать заявку, спрашивают об условиях подключения и сроках, уточняют, какие нужны документы. "Есть возможность рассказать и о недостатках в процессе газификации", - добавил Горбунов, слова которого привели в пресс-службе ОНФ.