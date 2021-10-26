Торговый оборот между странами ЕАЭС за январь - август вырос на 31%

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Торговый оборот между странами Евразийского экономического союза (ЕАЭС) за восемь месяцев 2021 года вырос на 31,3%, до $45 млрд. Об этом сообщает Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК).

"В январе - августе 2021 года объем взаимной торговли составил $45 млрд, что на 31,3% больше, чем в январе - августе 2020 года", - отмечают в комиссии.

Рост объемов экспорта во взаимной торговле зафиксирован во всех государствах ЕАЭС. В Казахстане экспорт вырос на 38%, в России - на 33,9%, в Армении - на 30,8%, в Киргизии - на 29,9%, в Белоруссии - на 22,4%.