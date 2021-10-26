В "Билайне" предложили включить инженеров и ученых в работу группы по развитию ИИ

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Ученые и инженеры должны входить в рабочую группу по развитию искусственного интеллекта (ИИ) наравне с политиками и представителями бизнеса. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе мобильного оператора "Вымпелком" (бренд "Билайн") во вторник.

"В рабочую группу должны входить не только представители бизнеса и политики, а также ученые и инженеры", - приводятся в сообщении слова исполнительного вице-президента "Билайна" по развитию цифрового и нового бизнеса Евгения Черешнева.

Он также предложил наделить правом вето инженеров и ученых, так как они являются экспертами в данной сфере.

О кодексе этики ИИ

Альянс в сфере искусственного интеллекта и несколько других организаций подписали кодекс этики ИИ. Подписание состоялось в ТАСС в рамках первого международного форума "Этика искусственного интеллекта: начало доверия", который проходит 26 октября в Москве.

Кодекс станет частью федерального проекта "Искусственный интеллект" и Стратегии развития информационного общества на 2017-2030 годы.

Он устанавливает общие этические принципы и стандарты поведения, которыми следует руководствоваться участникам отношений в сфере искусственного интеллекта в своей деятельности. Кодекс распространяется на отношения, связанные с этическими аспектами создания (проектирования, конструирования, пилотирования), внедрения и использования технологий ИИ на всех этапах жизненного цикла, которые в настоящее время не урегулированы законодательством Российской Федерации или другими актами регулирования.