Аэропорт близ курорта Шерегеш начнет с 2024 года принимать от 173 тыс. пассажиров за сезон

КЕМЕРОВО, 26 октября. /ТАСС/. Прогнозируемый пассажиропоток аэропорта вблизи горнолыжного курорта Шерегеш, который планируется построить к 2024 году, составит от 173 тыс. человек за сезон и за десять лет возрастет более чем в четыре раза. Об этом сообщается в опубликованных во вторник материалах в официальном канале губернатора региона Сергея Цивилев в "Яндекс.Дзен".

Согласно инфографике, в зимнем сезоне 2024/2025 пассажиропоток аэропорта составит 173 тыс. пассажиров; при этом доля туристов, прибывающих в Шерегеш авиатранспортом, превысит 20%. В сезон 2034/2035 специалисты прогнозируют пассажиропоток авиаузла в 751 тыс. человек; доля туристов, прибывающих авиатранспортом составит 50%.

Как следует из материалов, авиасообщение из Шерегеша планируется наладить более чем с 11 городами, в том числе с Москвой, Санкт-Петербургом, Екатеринбургом, Новосибирском и другими городами Сибири. Площадь определенного под строительство аэропорта участка составляет 995 га, он расположен к 7 км от Шерегеша. Проект реализует компания "Новапорт", его стоимость предварительно оценивалась в 24 млрд рублей.

"В числе преимуществ местоположения - возможность посадки с двух курсов, близость курортной зоны и карьеров с материалами, необходимыми для строительства. Проект аэропорта предусматривает перрон на шесть мест стоянок воздушных судов. Планируемая пропускная способность аэровокзала позволит обслуживать до 400 пассажиров в час", - написал Цивилев.

Уже разработано комплексное техническое задание на проектирование, оно предусматривает взлетно-посадочную полосу протяженностью свыше 2,7 км, которая позволит аэропорту принимать самолеты B-737, A-319, A-320, SSJ-100. В начале октября на встрече с Владимиром Путиным Цивилев попросил федеральной поддержки на строительство ВПП в Шерегеше, ее стоимость предварительно оценивается в 2,8 млрд рублей.

В минувшем горнолыжном сезоне Шерегеш установил рекорд по посещаемости - свыше 2 млн человек, это почти вдвое больше, чем в 2020 и 2019 годах. Сейчас отдыхающие прилетают в город Новокузнецк в 180 км от Шерегеша, а затем добираются до горнолыжного комплекса на электричке или на автобусах, что отнимает время. Собственный аэропорт повысит туристическую привлекательность курорта и разгрузит аэропорт Новокузнецка. Развитие горнолыжного курорта Шерегеш включено в программу социально-экономического развития Кузбасса до 2024 года, утвержденную в начале марта премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Она предусматривает выделение 3,2 млрд рублей из бюджета на реализацию инфраструктурных проектов - строительство дорог, модернизацию коммунальных сетей. Это позволит построить новые гостиницы и горнолыжные трассы, чтобы увеличить турпоток.