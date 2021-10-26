Абрамченко поручила проработать снижение стоимости автоперевозок рыбы в рамках Севморпути

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Вице-премьер России Виктория Абрамченко поручила проработать вопрос о снижении стоимости перевозки рыбы автотранспортом в рамках Северного морского пути. Об этом говорится в протоколе заседания комиссии правительства РФ по вопросам развития рыбохозяйственного комплекса, которая прошла под председательством Абрамченко, сообщила пресс-служба вице-премьера.

"Минтрансу России, Минпромторгу России, Минвостокразвития России, Минсельхозу России и Росрыболовству проработать вопрос снижения стоимости перевозки грузов автомобильным транспортом (доставка в порт отправки и из порта прибытия до конечного потребителя) в структуре стоимости перевозки грузов с использованием Северного морского пути и представить в правительство согласованные предложения", - говорится в документе.

Срок исполнения поручения - 12 ноября 2021 года.

Кроме того, Росрыболовству поручено совместно с органами исполнительной власти субъектов РФ и отраслевыми союзами (ассоциациями) организовывать подготовку и представление в Минвостокразвития России предложений российских рыбодобывающих организаций на перевозку Северным морским путем рыбной продукции из прибрежных субъектов Дальневосточного федерального округа в другие регионы страны, включая предложения по обратной загрузке.

Также Минтрансу, Минпромторгу, Минвостокразвития России, Минсельхозу России, Минэкономразвития России, Минфину России и Росрыболовству поручено в срок до 1 декабря 2021 года с участием госкорпорации "Росатом" в соответствии со сферами ведения представить в правительство РФ предложения по решению проблемных вопросов организации перевозки продукции Северным морским путем.

Как сообщается в протоколе, Абрамченко поручила обратить внимание Минсельхоза и Росрыболовства, а также заинтересованных федеральных органов исполнительной власти на затянувшийся характер исполнения поручения по вопросу ограничения вывоза для личного потребления продукции из водных биологических ресурсов, включая икру, из отдельных субъектов РФ.