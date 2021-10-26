Более 1,1 тыс. новой коммунальной техники закупят в Белгородскую область в 2022 году

БЕЛГОРОД, 26 октября. /ТАСС/. Более 1 100 единиц коммунальной техники закупят для нужд Белгородской области к весне 2022 года, сообщает во вторник пресс-служба областного правительства.

"Департамент жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области закупает более 1 100 единиц техники для всех муниципалитетов. Из общего числа еще 110 машин на сумму 400 млн рублей предназначено для Белгорода. Новые машины прибудут в регион уже в феврале-марте 2022 года", - пояснили в пресс-службе.

На данный момент в Белгородскую область закупили 18 единиц техники, предназначенной для уборки города и ремонта дорог. Ключи от новых машин вручил во вторник дорожникам губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Среди них многофункциональные самосвалы, газонокосилки, грузопассажирские автомобили, грейфер, рециклер асфальтобетона и установка для приготовления соляных растворов.

"На пополнение городского автопарка коммунальной техники было выделено 102,67 млн рублей. К концу декабря приобретем еще шесть машин. Мы понимаем запрос белгородцев, все хотят жить в ухоженном регионе", - пояснил Гладков, слова которого приводит пресс-служба.