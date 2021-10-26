СМИ: Amazon разрабатывает приложение для прямых радиоэфиров

НЬЮ-ЙОРК, 26 октября. /ТАСС/. Крупнейший в мире онлайн-ретейлер Amazon ведет разработку приложения, с помощью которого пользователи смогут создавать свои собственные радиоэфиры и транслировать по ним музыку. Об этом во вторник сообщил портал The Verge.

По его сведениям, новое приложение получило название Project Mic, оно даст любому человеку возможность создавать и распространять прямые радиоэфиры, в том числе с музыкой. Согласно порталу, пользователи смогут запустить собственную радиопрограмму или музыкальный радиоэфир, используя при этом внутренний музыкальный каталог.

Приложение будет интегрировано в некоторые сервисы Amazon, такие как Twitch, Audible, Amazon Music. Также пользователи будут иметь возможность использовать голосовой помощник Alexa, чтобы лично взаимодействовать с участниками радиоэфира. Сообщается, что компания планирует "изобрести радио заново" и оптимизировать использование данного приложения в автомобилях.

Пользователи смогут искать интересующие их радиоэфиры в зависимости от их тематики, названия или проигрываемой музыки. В самом приложении слушатели увидят список прямых эфиров и популярных тем. Будут доступны различные тематики, такие как поп-культура, комедия и спорт.

Портал отмечает, что Project Mic будет изначально доступен лишь на территории США.