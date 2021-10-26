Еще два российских предприятия получили право на экспорт мяса во Вьетнам

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Еще два животноводческих российских предприятия получили право на экспорт продукции во Вьетнам. Об этом говорится в сообщении Россельхознадзора.

"Согласно полученной информации, Департамент здоровья животных Министерства сельского хозяйства и аграрного развития Вьетнама (DAH) предоставил право на экспорт подконтрольных товаров еще двум российским компаниям: одному производителю мяса птицы и одному предприятию по производству свинины", - отмечается в сообщении.

Таким образом, в настоящее время право на экспорт продукции во Вьетнам имеют 27 производителей мяса птицы и 25 компаний по производству свинины.