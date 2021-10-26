В Молдавии заявили, что закупка газа в обход "Газпрома" ведет к росту тарифов в пять раз

КИШИНЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Попытки Молдавии закупать газ по завышенной цене в обход "Газпрома" приведут к пятикратному росту тарифов для потребителей. С таким прогнозом выступил экс-премьер республики Ион Кику, комментируя контракт о пробной закупке 1 млн куб. м газа у польской компании PGNiG.

"Внутренний тариф на газ составит 21,5-22,5 лея ($1,23-1,29) за кубометр газа, если мы продолжим покупать газ по цене "примерно в $1 тыс." [за 1 тыс. куб. м] через посредников. Это показывает математика", - написал он в своем Telegram-канале после отказа премьер-министра Натальи Гаврилицы назвать указанную в контракте с польским поставщиком цену на газ и ее подтверждения, что речь идет "примерно об $1 тыс. за 1 тыс. куб. м".

В Молдавии в настоящее время газ продается потребителям по цене 4,29 лея (25 центов) за кубометр. Кику выразил удивление тем, что никто не обижается на "секретную цену", хотя всем очевидно, что газ у Польши купили вдвое дороже, чем у "Газпрома", и на эти закупки правительство решением комиссии по чрезвычайным ситуациям выделило из госбюджета 1,7 млрд леев (почти $100 млн).

Он напомнил, как в бытность премьер-министром хотел купить во время введенного из-за пандемии ЧП медицинское оборудование для борьбы с инфекцией, но проевропейские партии заблокировали это решение, опротестовав его в Конституционном суде.

Непростые переговоры

Переговоры Молдавии по долгосрочному контракту с "Газпромом" на прошлой неделе завершились безрезультатно. Российский газовый холдинг просит Молдавию погасить задолженность в размере $709 млн. Кишиневу предлагают варианты отсрочки уплаты долга, "Газпром" также готов предоставить 25-процентную скидку на газ, однако Молдавия пока не готова этим воспользоваться.

На время переговоров стороны продлили действующий договор до конца октября. В этом месяце республика импортирует газ по рыночной цене - около $790 за 1 тыс. куб. м. Сейчас Кишинев добивается снижения стоимости газа в среднем до $200-300 за 1 тыс. куб. м. В прошлом году за аналогичный объем страна платила в среднем $148. "Газпром" заявил о готовности продлить контракт на ноябрь в том случае, если молдавская сторона полностью оплатит поставки за сентябрь и октябрь текущего года.

В настоящее время часть предприятий Молдавии переведена на мазут, в стране введен режим ЧП и начат поиск альтернативных поставщиков газа.