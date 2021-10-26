Российский рынок акций закрылся снижением ключевых индексов

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Российский рынок акций перешел к коррекции вниз. По итогам дня рублевый индекс Мосбиржи снизился на 0,45%, до 4 235,87 пункта, долларовый индекс РТС - на 0,17%, до 1 916,29 пункта.

Доллар по отношению к рублю на 19:07 мск уменьшился на 0,05%, до 69,65 рубля, евро - на 0,18%, до 80,72 рубля. Стоимость ближайшего фьючерса на нефть марки Brent за день подросла на 0,58% и торгуется в районе $86,40 за баррель.

"Общерыночный сентимент продолжает поддерживать сезон корпоративной отчетности в США, капитализация Tesla превысила $1 млрд. Наиболее важная статистика сегодня выходила в США и оказалась лучше ожиданий - октябрьский индекс доверия американских потребителей CB (113,8 пунктов) превысил прогноз (108,3 пунктов), как и продажи новостроек в сентябре. Негативом остается вирусное давление, в частности, новая вспышка COVID-19 в Китае и сохраняющиеся долговые проблемы китайских застройщиков", - рассказал инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

Рынок акций

Бумаги НЛМК (+1,37%) продолжают развивать локальный восходящий тренд, удаляясь от октябрьских минимумов. "Акция поднялась к 231 рублю, если ей удастся закрепиться над 238 рублями, можно будет говорить о сломе среднесрочного нисходящего канала", - считает старший аналитик ИАЦ "Альпари" Анна Бодрова.

В расписках TCS (+3,58%) продолжается коррекция после обновления ранее рекордных пиков. Бумага снижается от максимума в 7 тыс. 945,2 рубля и может отойти к 7 тыс. 250 рублям, полагает Бодрова.

Прогноз на 27 октября

В середине недели при сохранении текущего уровня риск-аппетитов возможно тестирование новых исторических вершин по индексу Мосбиржи, считает Александр Бахтин. По ожиданиям "БКС Мир инвестиций", индекс Мосбиржи 27 октября может формироваться в пределах 4 200 - 4 300 пунктов, прогнозный диапазон курса рубля к доллару - 69,5-71 рублей.