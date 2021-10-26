{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Бюджет Мурманской области на 2022 год будет сверстан с учетом предложений жителей региона

Параметры бюджета на предстоящий трехлетний период будут озвучены на заседании регионального правительства

МУРМАНСК, 26 октября. /ТАСС/. Бюджет Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов будет сверстан с учетом предложений и инициатив жителей региона, включенных в план "На севере - жить". Свои пожелания в план развития Заполярья внесли около 23 тысяч человек, сообщил журналистам губернатор Андрей Чибис.

Программа "На севере - жить" - проект, в рамках которого жители могут сами выбирать приоритетные сферы развития Мурманской области, направляя властям свои предложения, из которых составляется план. Программа рассчитана до 2030 года и направлена на повышение качества жизни в Заполярье.

"Этот план бюджета сделан на основании тех предложений, инициатив, которые мы получили по результатам голосования 23 тыс. человек, когда мы запросили предложения в актуализированный план "На севере - жить". Приоритеты, которые отражены в проекте бюджета, как раз полностью соответствуют тем приоритетам, за которые проголосовали сами жители Мурманской области", - сказал Чибис.

Как пояснили ТАСС в региональном Минфине, параметры бюджета на предстоящий трехлетний период будут озвучены в среду на заседании регионального правительства.

Теги
РоссияМурманская область
Пандемия COVID-19
Власти Ставрополья разработали меры поддержки бизнеса на случай дополнительных ограничений
В 2020 году в крае был реализован комплекс мер господдержки бизнеса в период пандемии
Читать полностью