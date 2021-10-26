Бюджет Мурманской области на 2022 год будет сверстан с учетом предложений жителей региона

МУРМАНСК, 26 октября. /ТАСС/. Бюджет Мурманской области на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов будет сверстан с учетом предложений и инициатив жителей региона, включенных в план "На севере - жить". Свои пожелания в план развития Заполярья внесли около 23 тысяч человек, сообщил журналистам губернатор Андрей Чибис.

Программа "На севере - жить" - проект, в рамках которого жители могут сами выбирать приоритетные сферы развития Мурманской области, направляя властям свои предложения, из которых составляется план. Программа рассчитана до 2030 года и направлена на повышение качества жизни в Заполярье.

"Этот план бюджета сделан на основании тех предложений, инициатив, которые мы получили по результатам голосования 23 тыс. человек, когда мы запросили предложения в актуализированный план "На севере - жить". Приоритеты, которые отражены в проекте бюджета, как раз полностью соответствуют тем приоритетам, за которые проголосовали сами жители Мурманской области", - сказал Чибис.

Как пояснили ТАСС в региональном Минфине, параметры бюджета на предстоящий трехлетний период будут озвучены в среду на заседании регионального правительства.