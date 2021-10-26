"Газпром нефть" планирует выйти на мировой рынок технологий в 2022-2023 годах

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Технологический центр промышленных инноваций "Газпром нефти" планирует выйти в 2022-2023 гг. на мировой рынок технологий, в том числе нефтегазодобычи. Об этом в интервью журналу "Газпром" сказал генеральный директор "Газпромнефть - Промышленные инновации" Михаил Никулин.

"Глобальной задачей является развитие лицензионного бизнеса - в 2022-2023 гг. мы должны выйти на внешний рынок технологий и занять на нем прочное положение, что обеспечит внешнюю коммерциализацию упомянутых технологий", - отметил он.

По его словам, задача "Газпромнефть - Промышленные инновации" заключается в том, чтобы предложить решения в области новых технологий нефтепереработки и катализаторов, нефтехимии, малотоннажной химии, биотехнологий и декарбонизации.

"Это необходимо для выполнения стратегических целей "Газпром нефти" в сегменте логистики, переработки и сбыта, которые охватывают уже не только нефтепереработку, но и затрагивают новые сегменты бизнеса", - добавил он.

Никулин, в частности, рассказал, что в настоящее время предприятие заканчивает разработку по шести типам катализаторов. Затем, по его словам, разработанные технологии будут поставлены на производство.