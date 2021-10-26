В декларации Зеленского за 2020 год не выявили факты незаконного обогащения

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) не выявило признаков незаконного обогащения и необоснованности активов в декларации президента Украины Владимира Зеленского за 2020 год. Такие итоги проверки, которая проводилась на фоне публикации "Досье Пандоры" международным консорциумом журналистских расследований, обнародованы во вторник НАПК.

В заключении проверки говорится, что ведомство "не выявило признаков незаконного обогащения, необоснованности активов и конфликта интересов", а "точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников".