{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Публикация "Досье Пандоры"

В декларации Зеленского за 2020 год не выявили факты незаконного обогащения

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции (НАПК) не выявило признаков незаконного обогащения и необоснованности активов в декларации президента Украины Владимира Зеленского за 2020 год. Такие итоги проверки, которая проводилась на фоне публикации "Досье Пандоры" международным консорциумом журналистских расследований, обнародованы во вторник НАПК.

В заключении проверки говорится, что ведомство "не выявило признаков незаконного обогащения, необоснованности активов и конфликта интересов", а "точность оценки задекларированных активов соответствует данным, полученным из имеющихся источников".

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПубликация "Досье Пандоры"
Пандемия COVID-19
Власти Ставрополья разработали меры поддержки бизнеса на случай дополнительных ограничений
В 2020 году в крае был реализован комплекс мер господдержки бизнеса в период пандемии
Читать полностью