На Ставрополье уровень безработицы сократился в 5,5 раз

ПЯТИГОРСК, 26 октября. /ТАСС/. Уровень безработицы в Ставропольском крае по сравнению с прошлым годом сократился в 5,5 раза и составил 1,1%. Работодателям в краевой банк вакансий заявлено более 140 тыс. свободных рабочих мест, во вторник сообщили журналистам в управлении по информполитике правительства региона.

"Положительная динамика на рынке труда Ставропольского края наметилась с марта текущего года. По данным краевого Росстата, общий уровень безработицы на Ставрополье за этот период снизился до 4,6% по методологии Международной организации труда (в среднем по России - 4,7%). Уровень регистрируемой безработицы сократился по сравнению с прошлым годом в 5,5 раза и составил 1,1% от общей численности экономически активного населения края (на аналогичную дату 2020 года - 6,0%). Это на 69,1 тыс. безработных меньше, чем на начало года (на аналогичную дату 2020 года - 83,3 тыс. человек)", - говорится в сообщении.

Отмечается, что работодателями в краевой банк вакансий заявлено 141,3 тыс. свободных рабочих мест, или 128,5% от запланированного годового показателя. По состоянию на 30 сентября 2021 года в нем насчитывается 34,4 тыс. вакансий, что на 10,5 тыс. единиц больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Коэффициент напряженности составил 0,4 на одну заявленную вакансию (на аналогичную дату прошлого года - 3,5). С начала года в учреждения занятости региона за содействием в поиске работы обратилось 60,3 тыс. человек, из них трудоустроено 28,2 тыс. человек, или 46,7%.

"Органами занятости проводится еженедельный мониторинг высвобождения работников организаций. Организована работа телефонов "горячей линии" по оказанию им правовой помощи. Продолжается реализация краевой госпрограммы "Развитие сферы труда и занятости населения", которая предусматривает организацию для безработных оплачиваемых общественных и временных работ, профессионального обучения или повышения квалификации, выдачу финансовой помощи на организацию предпринимательской деятельности и грантов работодателям на оборудование специальных рабочих мест для инвалидов", - сказано в пресс-релизе.