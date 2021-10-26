Власти Кировской области ожидают рост валового регионального продукта в 2021 году на 3,6%

КИРОВ, 26 октября. /ТАСС/. Власти Кировской области рассчитывают на рост валового регионального продукта в 2021 году на 3,6%, в том числе за счет увеличения объемов промпроизводства на 6,6%. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона по итогам заседания правительства, на котором был одобрен прогноз социально-экономического развития Кировской области на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов.

"Динамика развития ведущих отраслей экономики региона определила темпы валового регионального продукта. По итогам 2021 года основной макроэкономический показатель ожидается в объеме 430 млрд рублей с темпом роста на уровне 3,6%. В 2022 году, по оценкам экспертов, восстановительный рост реального сектора экономики позволит сохранить объемы валового регионального продукта", - цитирует пресс-служба министра экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталью Кряжеву.

По ее словам, в 2021 году промпроизводство в регионе также показывает положительную динамику, по предварительной оценке, к концу года индекс показателя составит 106,6%. В 2022 году власти ожидают роста промышленного производства на 2% за счет увеличения производства лекарственных средств, химпродукции, пищевых продуктов, электрооборудования. В 2020 году за счет взвешенного подхода к снятию ограничений на работу реального сектора экономики удалось добиться роста промышленного производства на 4%.

Индекс производства продукции сельского хозяйства в 2020 году превысил 8%, в 2022 году объем производства ожидается на том же уровне. Что касается строительной отрасли, то в среднесрочной перспективе ожидается незначительный рост. Так, в 2021 и 2022 годах объемы жилищного строительства будут обеспечены за счет программы льготного ипотечного кредитования, регионального проекта "Жилье", программы по расселению аварийного жилищного фонда, а также реализации проектов комплексного развития территорий. По прогнозным оценкам, ввод жилья в Кировской области в 2022 году составит более 500 тыс. квадратных метров.