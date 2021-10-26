Число мест на розничных рынках Ставрополья удвоилось в 2021 году

СТАВРОПОЛЬ, 26 октября. /ТАСС/. Количество торговых мест на рынках Ставрополья удвоилось в 2021 году и достигло 2,7 тыс. мест. Развитие рыночной и ярмарочной торговли позволяет покупателям приобретать продукцию напрямую у производителя, сообщили журналистам во вторник в пресс-службе губернатора края.

"Для воздействия на ситуацию с ценами на продукты в Ставропольском крае развивают ярмарочную торговлю, которая позволяет обычному покупателю приобретать овощи и другую продукцию непосредственно у производителя. Почти в два раза в крае [в 2021 году] выросло количество торговых мест на розничных рынках (до 2,7 тыс.) и на 15% нестационарных торговых объектов (около 5 тыс. точек)", - говорится в сообщении.

Во время прямой линии с жителями региона губернатор Владимир Владимиров отметил, что для стабилизации цен на продукты в крае развивается выездная торговля, производители получают бюджетную поддержку. "Мы на 18% увеличили число точек продажи овощей "у дома", увеличиваем количество ярмарок, под 1,5 тыс. будем проводить. Конечно, есть и прямое субсидирование - 340 млн рублей в этом году мы направили на то, чтобы сдерживать цену на хлеб, масло, сахар", - сказал он.

В июле ситуация на продовольственном рынке стала предметом обсуждения на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства. В том числе были представлены механизмы для стабилизации цен на "борщевой набор", которые включают системную работу на региональном уровне. Для сдерживания цен на продукты в Ставропольском крае развивают ярмарочную работу. За год в регионе число производителей, участвующих в продуктовых ярмарках, увеличилось на 25%.