Конкурс на строительство генерации для Восточного полигона проведут до конца года

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Конкурентный отбор проектов строительства объектов генерации в Бодайбинском районе Иркутской области для энергоснабжения расширения Восточного полигона РЖД должен быть проведен до 1 января 2022 года. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте правительства РФ по итогам проведенного вице-премьером РФ Александром Новаком совещания правительственной комиссии по вопросам развития электроэнергетики.

"Вице-премьером был рассмотрен вопрос необходимости строительства нового объекта генерации в Бодайбинском районе Иркутской области в связи с прогнозируемым дефицитом электрической мощности, возникающим с 2025 года по причине роста спроса на электроэнергию со стороны крупных промышленных потребителей. Принято решение о проведении до 1 января 2022 года конкурентного отбора мощности объектов генерации, подлежащих строительству и вводу в эксплуатацию к 2026 году, и одобрены основные технические параметры и требования к таким объектам", - говорится в сообщении.

Наряду с этим, в ходе заседания было отмечено, что рост энергопотребления в 2021 году составляет 5,2% к показателю 2020 года.

По мнению правкомиссии, важной задачей остается внедрение современной распределенной генерации, в том числе функционирующих на возобновляемых источниках, в удаленных и изолированных энергорайонах России.

"Кроме того, в настоящий момент отраслевыми ведомствами заканчивается работа по совершенствованию системы перспективного планирования в электроэнергетике", - отмечается в пресс-релизе.