Правительство выделило 1 млрд рублей на берегоукрепление Волгоградского водохранилища

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Правительство России выделило 1 млрд рублей для проведения работ по реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе Саратова. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте нормативных правовых актов.

"Выделить в 2021 году Минстрою России для предоставления бюджету Саратовской области субсидии <...> в размере 1 млрд рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации, имея ввиду достижение технической готовности объекта 10%", - говорится в документе.

Реконструкция берегоукрепительных сооружений проводится в районе Саратова от улицы Бабушкин взвоз до улицы Большая Садовая. Денежные средства будут выделены в рамках ведомственной целевой программы "Поддержка модернизации инфраструктуры субъектов РФ" госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

Как сообщалось ранее, распоряжение было подготовлено в связи с поручениями Михаила Мишустина по итогам рабочей поездки в Саратовскую область, которая состоялась 7 сентября 2021 года.