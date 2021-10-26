Кабмин выделил 475 млн рублей на закупку кислородных установок для борьбы с ковидом

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Председатель правительства России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении 475 млн рублей на субсидии для приобретения воздухоразделительных установок, позволяющих получать медицинский кислород. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.

"В целях реализации мероприятий по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) выделить в 2021 году Минпромторгу Росси на предоставление субсидий из федерального бюджета организациям на возмещение части затрат на приобретение новых криогенных воздухоразделительных установок взамен ликвидируемых бюджетные ассигнования в размере 475 млн рублей из резервного фонда правительства Российской Федерации", - говорится в документе.

Контроль за целевым использованием средств поручен Минпромторгу. Ведомство должно предоставить доклад в правительство до 1 февраля 2022 года.

Воздухоразделительные установки позволяют разделять воздух на компоненты, получая в числе прочего медицинский кислород.