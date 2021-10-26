Киеве заявил, что ГТС Украины потеряла 4,5 млрд куб. м из-за договора Венгрии и "Газпрома"

КИЕВ, 26 октября. /ТАСС/. Украинская газотранспортная система (ГТС) потеряла около 4,5 млрд куб. м и рискует лишиться еще 10 млрд куб. м в связи с заключением Венгрией долгосрочного контракта с "Газпромом" на транзит газа в обход Украины. Об этом заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон.

"Мы потеряли около 4,5 млрд куб. м транзита точно, а есть риск потери вплоть до 10 млрд куб. м в этом направлении. И под угрозой возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии", - сказал он в опубликованном во вторник интервью "Телевизионной службе новостей" украинского телеканала "1+1".

По словам Макагона, Украина в этом году импортировала из Венгрии 95% газа. "Но у нас остается возможность импортировать газ из Польши, Словакии, Румынии, и сейчас мы этот импорт проводим. Каждый день импортируется около 5 млн куб. м газа украинскими и международными трейдерами", - указал он.

Как сообщил глава компании, у Украины "есть гарантированные мощности поставок из Словакии - это 27 млн куб. м в день". "Есть возможность расширения этого газопровода. Также необходима достройка инфраструктуры с польской стороны, чтобы расширить возможности поставки газа в Украину", - заключил он.

"Газпром" с 1 октября начал поставлять газ в Венгрию по долгосрочному контракту, заключенному 27 сентября, через газопровод "Балканский поток" (продолжение "Турецкого потока") и трубопроводы Юго-Восточной Европы. В свою очередь Киев заявил о разочаровании этим фактом и пообещал обратиться в Еврокомиссию для предоставления оценки соответствия этого соглашения европейскому законодательству в области энергетики. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отверг критику Украины относительно соглашения, заявив, что не может учитывать точку зрения Киева в этих вопросах.