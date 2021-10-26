Введение новых мер поддержки для МСП в Прикамье будет зависеть от снижения их выручки

ТАСС, 26 октября. Введение дополнительных мер поддержки для малого и среднего бизнеса в Пермском крае будет зависеть от снижения их выручки, выявляемой через контрольно-кассовые аппараты. Об этом сообщил журналистам губернатор Пермского края Дмитрий Махонин на презентации инвестиционных возможностей региона в Москве.

"У нас есть полные данные с налоговой о данных по контрольно-кассовым машинам. Мы приняли решение, если нам контрольно-кассовая техника будет говорить о том, что выручка снижается по тем или иным секторам, мы будем, конечно, думать, предлагать и обсуждать новые меры поддержки. Если этого не произойдет, тогда, соответственно, бизнес, в общем-то, справился", - сказал он.

Как отметил губернатор, было принято решение о продлении некоторых льгот с прошлого года на текущий. В случае необходимости планируется и дальнейшие их продление. Махонин добавил, что ситуация в крае сейчас непростая, но она находится на контроле у региональных властей. При этом вопрос о дальнейшем продлении нерабочих дней в регионе будет зависеть от статистики по заболеваемости коронавирусом.

В Пермском крае продолжает действовать ряд коронавирусных ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора в крае обязали вакцинировать 80% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных, а также пожилых людей. Продолжает действовать запрет на работу ночных клубов, детских игровых комнат и центров. С 4 октября в регионе действует система QR-кодов для посещения культурных и спортивных мероприятий. С 25 октября в Пермском крае начинаются нерабочие дни, которые продлятся по 7 ноября.