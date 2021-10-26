Трутнев поручил МЭР проработать дополнительные меры по снижению давления на бизнес в ДФО

МОСКВА, 26 октября. /ТАСС/. Вице-премьер - полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил Минэкономразвития проработать дополнительные меры по регулированию контрольной деятельности в отношении бизнеса на Дальнем Востоке, а главам регионов снизить давление на предпринимателей. Об этом сообщила пресс-служба аппарата полпреда по итогам заседания совета ДФО.

"По итогам обсуждения Юрий Трутнев дал ряд поручений. Губернаторам поручено проанализировать уровень давления региональных и муниципальных контрольно-надзорных органов на бизнес и принять меры по его снижению. Главным федеральным инспекторам поручено взять на контроль количество проверок федеральных контрольно-надзорных органов в регионах. Минэкономразвития России - проработать дополнительные меры по регулированию контрольной деятельности с целью снижения давления при сохранении необходимого уровня безопасности населения", - говорится в сообщении.

При этом, как поясняется в сообщении со ссылкой на статс-секретаря - замглавы Минэкономразвития Алексея Херсонцева, за девять месяцев этого года в пяти регионах Дальнего Востока зафиксировано снижение числа проверок по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Речь идет о Забайкальском, Приморском и Хабаровском краях, а также Магаданской и Сахалинской областях.

"Мы уже видим первые результаты внедрения современной системы регулирования. В Дальневосточном федеральном округе после вступления в силу закона о контроле - с 1 июля 2021 года - территориальные органы федеральных органов контроля провели более 1 тыс. профилактических визитов, объявили более 5 тыс. предостережений, осуществили 225 консультирований", - приводит пресс-служба слова Херсонцева.

Ранее вице-премьер сообщал, что надзорные органы в Дальневосточном федеральном округе за 2020 год и начало 2021 года провели более 400 тыс. проверок бизнеса, и только 4% из них были плановыми. При этом внеплановые проверки зачастую проходят по обращениям конкурирующих фирм или самих проверяющих органов.