Режим ЧС из-за засухи вводился в 15 районах Кировской области в 2021 году

КИРОВ, 26 октября. /ТАСС/. Режим ЧС в 2021 году вводился в пятнадцати районах Кировской области из-за засушливой погоды. Объем производства продукции растениеводства сократился на 14% к уровню прошлого года, сообщила во вторник министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева в ходе заседания областного правительства.

"2021 год оказался непростым в плане погодных испытаний для отрасли сельского хозяйства. В пятнадцати районах области был введен режим ЧС из-за гибели посевов от засухи, что стало основной причиной снижения урожая зерна и кормов. Поэтому индекс производства продукции растениеводства оценивается со снижением на 14%", - сказала Кряжева.

По ее словам, ожидается рост объемов производства на 2,5% в животноводстве, но в целом отрасль сельского хозяйства по итогам года покажет отрицательную динамику. "Однако в 2022 году мы ожидаем выход объемов производства на уровень 2020 года", - отметила Кряжева.

По словам министра, на долю сельского хозяйства приходится порядка 7% валового регионального продукта.

Ранее в правительстве области сообщали, что аграрии региона собрали в 2021 году 577,9 тыс. тонн зерна, что на 23% меньше показателей прошлого года. Урожайность составила 19 ц/га. В хозяйствах региона заготовлено 18,8 тыс. тонн картофеля при урожайности 201 ц/га.