Для улучшения газоснабжения в Дагестане построят новые межпоселковые газопроводы

МАХАЧКАЛА, 26 октября. /ТАСС/. Строительство новых межпоселковых газопроводов запланировали в поселке Сулак и Каякентском районе Дагестана, проекты строительства внесены в республиканскую инвестиционную программу, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Для обеспечения стабильного газоснабжения поселка Сулак (входит в состав городского округа Махачкала - прим. ТАСС) в республиканскую инвестиционную программу включены проектно-изыскательские и строительно-монтажные работы на 2022 год по строительству межпоселкового газопровода общей протяженностью 11,3 км от газораспределительной станции "Чапаево" до ответвления на село Шушия Новолакского района. Объект планируется завершить в четвертом квартале 2022 года", - говорится в сообщении.

Также в инвестпрограмму внесены три проекта строительства объектов газоснабжения в Каякентском районе республики, где в настоящее время наблюдается нехватка газа.

"Первый из них - проведение закольцовки и распределение нагрузки между газораспределительными станциями "Каякент" и "Утамыш". Также было решено проложить дополнительно к имеющимся два газопровода-лупинга до населенных пунктов Каякент и Новокаякент", - отмечается в сообщении.

Проблемы обеспечения энергоресурсами ряда территорий республики обсудили во вторник на совещании под руководством врио председателя правительства Дагестана Абдулпатаха Амирханова. Как сообщил в ходе совещания врио зампредседателя правительства Дагестана Манвел Мажонц, для улучшения электроснабжения переселенческого Новолакского района запланировано строительство высоковольтных воздушных линий электропередачи от подстанции Шамхал до села Новолакское.

"Строительство данного объекта позволит обеспечить качественным и надежным электроснабжением не только жителей переселенческого Новолакского района, но и населенных пунктов Кумторкалинского района и Кировского района Махачкалы, всего порядка 42,7 тыс. человек. Проектирование объекта запланировано на 2022 год, завершение строительства - в 2023 году", - привели в пресс-службе слова Мажонца.

Кроме того, на совещании обсудили варианты реконструкции магистрального водовода от Тарнаирских очистных сооружений до села Ахар для решения проблемы водоснабжения Новолакского района.