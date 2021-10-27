Власти Кировской области ожидают роста потребительских цен к концу года до 7%

КИРОВ, 27 октября. /ТАСС/. Власти Кировской по итогам года ожидают роста потребительских цен до 7%, при этом в 2022 году ожидают снижения инфляции до 4,5% в год, сообщила во вторник министр экономического развития и поддержки предпринимательства Кировской области Наталья Кряжева на заседании областного правительства.

"По итогам 2020 года [инфляция] составила 103,9%. Однако на фоне роста цен на мировом рынке, ослабления рубля и снижения урожая ряда сельскохозяйственных культур в прогнозном периоде ожидается ее ускорение. По прогнозам, темп роста потребительских цен за 2021 год составит 7%. С учетом принимаемых правительством России мер по стабилизации цен на социально значимые продовольственные товары в 2022 году ожидается снижение инфляции до 4,5% в год", - сказала Кряжева.

По ее словам, введенные в 2020 году ограничительные меры и глобальное изменение спроса привели к сокращению объемов потребления практически всех категорий товаров. По итогам года оборот розничной торговли и услуг сократился на 4% в и составил 205 млрд рублей. Со второго квартала 2021 года динамика потребительского спроса стабилизировалась, и к концу 2021 года власти ожидают его восстановление.