Россельхознадзор 27 октября обсудит с Еврокомиссией ситуацию с импортом зарубежных кормов

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Россельхознадзор в среду обсудит с Еврокомиссией ситуацию вокруг импорта зарубежных кормов и кормовых добавок в Россию. Об этом говорится в сообщении ведомства.

"Россельхознадзор 27 октября проведет переговоры с Генеральным директоратом Еврокомиссии по здравоохранению и безопасности пищевой продукции (DG SANTE). Предстоящая видеоконференция станет продолжением работы, которую проводит Россельхознадзор для обеспечения поставок безопасных и качественных кормов и кормовых добавок на российский рынок", - отмечается в сообщении.

Как сообщили в Россельхознадзоре, ведомством выявлены многочисленные несоответствия заявленному на упаковке составу в кормах для домашних животных популярных в России брендов, поставляемых из Германии, Австрии, Испании, Бельгии и других стран. Зачастую при указанном в составе мясе индейки, курицы, ягненка или трески, в корме вместо данных ингредиентов обнаруживались ДНК других животных.

При этом инспекции Россельхознадзора в 12 европейских странах подтвердили, что в ЕС отсутствует государственный контроль за термической обработкой кормов, которая зачастую осуществляется при температуре гораздо ниже регламентированной ветеринарным сертификатом (130 градусов). "Отсутствие информации о реальном составе корма вызывает обоснованные опасения в безопасности таких товаров и создает риски заноса в Россию с продукцией опасных заболеваний животных. В Евросоюзе только в текущем году выявлено 11 тыс. очагов африканской чумы свиней и 2,5 тыс. вспышек гриппа птиц - болезней который могут распространятся с мясным сырьем при недостаточной термической обработке", - отмечается в сообщении.

В ведомстве пояснили, что решение о допуске кормов и кормовых добавок из стран Евросоюза принималось в то время, когда указанные болезни животных не имели столь широкого распространения, а предприятия-производители получали право поставок без инспекций со стороны российского ведомства под гарантии ветеринарных служб. Несоответствия заявленному на упаковке корма составу вводит в заблуждение не только Россельхознадзор, но и потребителя, который оплачивает дорогостоящие компоненты, например, мясо кролика, ягненка или трески, которых в действительности там нет, добавили в Россельхознадзоре.