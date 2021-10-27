{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Кабмин добавил в список претендентов на кредитную поддержку шесть отраслей

Воспользоваться финансовой помощью теперь смогут стоматологии, химчистки, салоны красоты, организации допобразования, ремонта и услуг по уходу за детьми, пишут "Известия"

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Кабмин РФ решил пополнить список отраслей, которые могут претендовать на кредитную поддержку по антикризисной программе ФОТ 3.0. Воспользоваться финансовой помощью теперь смогут еще шесть отраслей: стоматологии, химчистки, парикмахерские и салоны красоты, дополнительное образование, ремонт и услуги по уходу за детьми, пишут "Известия" по итогам встречи первого вице-премьера Андрея Белоусова с представителями бизнеса.

Замминистра экономического развития Татьяна Илюшникова пояснила, что, по предварительной оценке, с учетом всех дополнений (продления программы на год, а также расширения списка отраслей) в 2022 году на программу потребуется до 20 млрд рублей дополнительного финансирования.

Как пишет издание, в рамках программы помощь также смогут получить крупные предприятия из сфер культуры и общепита.

Программа ФОТ 3.0 предусматривает выдачу кредитов под 3% годовых для ряда отраслей, не до конца восстановившихся после кризиса.

Теги
Россия
"Известия": авиабилеты на курорты Турции и Египта выросли до 350-450 тыс. рублей
По данным газеты, туроператоры ожидают полную загрузку отелей и мест на чартерных и регулярных рейсах к 30 октября
"Известия": авиабилеты на курорты Турции и Египта выросли до 350-450 тыс. рублей
Читать полностью