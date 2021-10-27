Спецпосланник Байдена объявил о новых инициативах США по климату в ближайшие годы

ООН, 27 октября. /ТАСС/. США готовы работать с партнерами над реализацией Парижского соглашения по климату и будут продвигать в ближайшие месяцы и годы новые инициативы в этой сфере. Об этом заявил во вторник спецпосланник президента США по климату Джон Керри, выступая на конференции ООН высокого уровня по климату.

"Многие из нас соберутся в Глазго на конференцию по климату. Мир наблюдает и надеется, - сказал Керри. - Нынешнее и будущее поколения будут судить о нас по обязательствам и действиям до Глазго, во время Глазго и после Глазго в плане реагирования на кризис нашего времени". По его словам, нынешнее десятилетие жизненно важно и должно привести к более амбициозным коллективным мерам, чтобы удержать повышение глобальной температуры в пределах 1,5 градуса. "Иначе мы столкнемся с разрушительными последствиями. <...> Каждая страна является частью этих усилий", - считает Керри.

Эмиссар отметил, что климатический кризис влияет на все аспекты жизни: от сельского хозяйства до инфраструктуры, от здравоохранения до продовольственной безопасности. "Хорошая новость в том, что перед нами великие экономические возможности со времен промышленной революции", - добавил он.

"США привержены работе с партнерами над реализацией глобальных задач по адаптации [к изменению климата] для Парижского соглашения. Мы готовы это делать со срочностью, скоростью и масштабно", - сказал Керри. Спецпосланник отметил важность финансирования климатических целей. По его словам, президент США Джо Байден работает с Конгрессом, чтобы удвоить соответствующие финансовые обязательства - до более чем $11 млрд ежегодно к 2024 году.

"В предстоящие месяцы и годы мы будем продвигать дополнительные конкретные действия, инновации и инициативы, включая обязательства [по выбросам] метана. Вся эта работа начинается сейчас", - заявил Керри.

1 ноября в Глазго в Великобритании начнет работу двухнедельная климатическая конференция COP-26. Она должна была пройти еще в прошлом году, однако сроки ее проведения были сдвинуты на год из-за пандемии COVID-19. Для участия в работе конференции в Глазго прибудут около 20 тыс. человек, в том числе главы государств и правительств более чем 120 стран. Как ожидается, на ней будет обсуждаться вопрос повышения обязательств стран по борьбе с выбросами парниковых газов.