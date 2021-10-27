Эксперты: получивший господдержку бизнес в основном сохранил выручку на доковидном уровне

МОСКВА, 27 октября. /ТАСС/. Около 85% российских крупных и средних российских компаний, которые воспользовались программами поддержки государства, смогли сохранить выручку на доковидном уровне. Такие выводы содержатся в исследовании, проведенном Райффайзенбанком и аналитическим агентством B2B International среди более чем 200 российских компаний с объемом годовой выручки более 538 млн рублей.

"По мнению бизнеса, господдержка оказалась одним из наиболее эффективных инструментов в борьбе с последствиями пандемии коронавируса. А 85% компаний, которые смогли воспользоваться одной или несколькими программами, сообщили также о сохранении или росте выручки в 2020 году", - отмечается в исследовании.

Помимо господдержки в качестве эффективных мер по защите бизнеса участники исследования назвали сокращение расходов, банковские гарантии для обеспечения отсрочки платежей, а также изменение бизнес-модели и реструктуризацию долгов.

"Оказавшись в нестандартной ситуации, компании предпринимали самые разные меры для поддержки бизнеса. Важную роль сыграли федеральные и региональные программы льготного кредитования. Почти все выданные нами кредиты по программе "на зарплату под ноль процентов" были подтверждены к списанию, а спрос на льготное финансирование по программе Минэкономразвития 1764 со стороны МСП не спадает и сегодня", - отметил руководитель управления по работе с предприятиями среднего бизнеса Райффайзенбанка Евгений Богачев, комментируя ТАСС итоги исследования.