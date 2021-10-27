Глобальный спрос на алюминий вырос на 12,8%

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 27 октября. /ТАСС/. Глобальный спрос на алюминий за первые девять месяцев текущего года увеличился на 12,8%. Об этом говорится в отчете российской компании "Русал", распространенном в среду на Гонконгской фондовой бирже.

"За девять месяцев 2021 года мировой спрос на первичный алюминий вырос на 12,8% в годовом выражении - до 51,9 млн тонн", - отмечается в документе. В частности, в Китае спрос увеличился на 8,5%, до 30,3 млн тонн, в остальных частях мира - на 19,5%, до 21,6 млн тонн.

"Это свидетельствует о том, что спрос в КНР продолжает оставаться устойчивым и схож с доковидным уровнем, хотя в третьем квартале спрос оказался под влиянием замедления темпов строительства и перебоев с электричеством, сказавшемся на добывающих предприятиях", - пояснили эксперты "Русала".

Мировые поставки первичного алюминия с января по сентябрь продолжали расти, увеличившись на 5,4% в годовом выражении - до 50,8 млн тонн. При этом в КНР рост составил 7,6% (29,4 млн тонн), в остальных частях мира - 2,4% (21,4 млн тонн), уточняется в отчете.

Таким образом, на глобальном рынке алюминия за девять месяцев образовался дефицит металла в размере 1,1 млн тонн по сравнению со сбалансированной ситуацией в первом полугодии, отмечается в документе.